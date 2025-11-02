MÄ°T arÅŸivinden Ã§arpÄ±cÄ± belge HakkÄ±nda filmler Ã§ekildi, romanlar yazÄ±ldÄ±... ZamanÄ±nda bÃ¶yle rapor edilmiÅŸ

Haberin DevamÄ±

MÄ°T'in resmi internet sitesinde, "Ã–zel Koleksiyon" sekmesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yer alan "Belgeler" kÄ±smÄ±nda yayÄ±mlanan istihbarat raporlarÄ±na yenisi eklendi.Â

Bu belge, Milli MÃ¼cadele yÄ±llarÄ±ndaki istihbarat faaliyetlerine dair adÄ±na romanlar yazÄ±lmÄ±ÅŸ, filmler Ã§ekilmiÅŸ olan Ahmet Esat Tomruk, namÄ± diÄŸer "Ä°ngiliz Kemal" hakkÄ±nda olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸ iÃ§eren 26 AralÄ±k 1940 tarihli istihbarat raporu oldu.Â

Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin (MAH) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ iÃ§eren ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yazÄ±lan sÃ¶z konusu raporda, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:Â

"Ä°ngiliz Kemal uzun zamandan beri Hizmetin alaka ile takip ettiÄŸi bir adamdÄ±r. 'Ä°ngiliz Kemal', 'BoksÃ¶r Kemal', 'Kemal Esat', 'GÃ¶zlÃ¼klÃ¼ Kemal' gibi muhtelif isimler taÅŸÄ±yan bu adam zaman zaman ortaya Ã§Ä±kmakta ve yÃ¼ksek makamlara arzÄ± hizmet ederek bazÄ± kÄ±ymetsiz malumatlar vermektedir. VerdiÄŸi haberler yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± geziler esnasÄ±nda gÃ¶rÃ¼p duyduklarÄ±ndan ve ekseriya aÄŸÄ±z havadislerinden ibaret olup her vatandaÅŸÄ±n yapmak mecburiyetinde olduÄŸu vazife Ã§erÃ§evesinin hududu iÃ§inde kalmaktadÄ±r. Bir zamanlar bu durumundan HizmetÃ§e de istifade dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve bazÄ± iÅŸlerde tecrÃ¼be edilmiÅŸse de samimi ve dÃ¼rÃ¼st bir karakter taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alaka kesilmiÅŸtir.Â

'Ä°NGÄ°LÄ°Z KADIN' DETAYI

HakkÄ±nda dÃ¼n derlenen malumata gÃ¶re, halen Bulgarlarla fazlaca temas etmekte ve bir Ä°ngiliz kadÄ±nÄ± ile de metres hayatÄ± yaÅŸamaktadÄ±r. Metresi Dorti Brayit ile beraber son zamanlarda Ä°stanbul'da Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ngiliz Ä°stihbarat Servisi'ne de mÃ¼racaatla hizmet teklif etmiÅŸlerse de bunlarÄ±n baÅŸka servisler tarafÄ±ndan provoke edilmiÅŸ olmalarÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸi iÃ§in Ä°ngilizlerce yÃ¼z verilmemiÅŸ ve bunun Ã¼zerine Alman istihbaratÄ± ile temasa geÃ§mek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± duyulmuÅŸtur. SarhoÅŸ ve kumarbaz olduÄŸu da Ã¶ÄŸrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadÄ±ÄŸÄ± gibi verdiÄŸi veya vereceÄŸi haberler de itimada layÄ±k olmaktan uzaktÄ±r. Åžimdi Bulgaristan'da bulunan Kemal'in durumunun takip edilmekte olduÄŸunu saygÄ±larÄ±mla arz ederim."Â

Raporda, Ahmet Esat Tomruk'un fotoÄŸrafÄ± da yer aldÄ±.Â

Alman bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye mektup yazan muhtar takip edildiÂ

Ã–te yandan, belgeler kÄ±smÄ±na bir yeni rapor daha eklendi.Â

Bu rapor ise Alman devlet adamÄ± ve diplomat Franz Von Papen'in TÃ¼rkiye'de bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik yaptÄ±ÄŸÄ± 1942'de kendisine mektup gÃ¶nderen Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka Åžemikler kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± Åžakir'e cevaben yazdÄ±ÄŸÄ± 1942 tarihli mektubu ve Ä°zmir Merkez AmirliÄŸinin konuya iliÅŸkin yazÄ±sÄ± oldu.Â

Von Papen'in, Åžemikler kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± Åžakir'e yazdÄ±ÄŸÄ± 9 Mart 1942 tarihli mektupta, "TÃ¼rk milletinin muhtelif tabakalarÄ±ndan almÄ±ÅŸ olduÄŸum tebriknameler meyanÄ±nda sizinki bilhassa memnuniyetimi mucip olmuÅŸtur. Beni hatÄ±rlayarak iyi temennilerde bulunmanÄ±zdan dolayÄ± kalbi teÅŸekkÃ¼rlerimi sunarÄ±m. Milletlerimiz arasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k dostluÄŸun takviyesi iÃ§in bundan sonra da Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸimden bahtiyarÄ±m. Bilvesile en iyi temennilerimi saygÄ±larÄ±mla beraber sunarÄ±m." ifadeleri yer aldÄ±.Â

Ä°zmir Merkez AmirliÄŸinin konuya iliÅŸkin 21 Nisan 1942 tarihli yazÄ±sÄ±nda ise ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Alman bÃ¼yÃ¼k elÃ§isi Von Papen'in, Åžemikler kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± Åžakir'e yazdÄ±ÄŸÄ± bir teÅŸekkÃ¼r mektubunun fotoÄŸrafÄ± baÄŸlÄ± olarak sunulmuÅŸtur. KÃ¶yÃ¼n baÄŸlÄ± bulunduÄŸu nahiye ve kaza zarf Ã¼zerinde tasrih edilmediÄŸinden postahane mÃ¼rselÃ¼nileyhini arattÄ±rmÄ±ÅŸsa da bulamamÄ±ÅŸ ve bir kere tetkik edilerek tekrar Von Papen'e iade edilmek Ã¼zere merkezimize gÃ¶ndermiÅŸtir. Merkez Åžemikler kÃ¶yÃ¼nÃ¼n KarÅŸÄ±yaka nahiyesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu tespit ederek Åžakir'in Almanlarla dereci alakasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek maksadÄ±yla sureti hususiyede tavzif ettirdiÄŸi bir posta mÃ¼vezziini kÃ¶ye kadar gÃ¶ndererek mektubu Åžakir'e teslim ve bu vesileyle de bu mevzu etrafÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini temin ettirmiÅŸtir. Åžakir, Von Papen'i ÅŸahsen tanÄ±mamakla beraber Almanlara karÅŸÄ± beslediÄŸi sempati dolayÄ±sÄ±yla gazetede okuduÄŸu bomba hadisesini mÃ¼teakip Von Papen'e bir mektup yazarak hadiseden saÄŸ olarak kurtulmasÄ±ndan mÃ¼tevellit memnuniyetini izhar ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtir. SaygÄ±larÄ±mla arz eylerim."