Hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın, hırsızlık için evleri gözetlerken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'nde bir kadının evleri gözetlediğini gördü. Yapılan kimlik kontrolünde, 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan T.Y. olduğu saptanan kadın, gözaltına alındı. T.Y. hakkında ayrıca 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., tutuklanarak cezaevine koyuldu.