MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
GeriGündem Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Abone Olgoogle-news

BURSA'da hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında 17 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan da arama kaydı olan H.A., jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonrası Mustafakemalpaşa ilçesi Kabulbaba Mahallesi'nde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle