Hakkâri’ye ‘kayyum’

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van’da gözaltına alındı. Akış, işlemler için Hakkâri’ye götürülürken, belediye binasında da aramalar yapıldı.

‘PKK’DA ÜST DÜZEY GÖREV’ İDDİASI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Akış’ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği” ifadelerine yer verildi. Akış’ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, “Akış’ın, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı” iddiaları yer aldı.

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Akış hakkında “silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava dosyası bulunduğu, yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

Diyarbakır’da 3- 7 Haziran arasında 4 gün süreyle eylem yasağı getirildi. Kentte izinsiz gösteride atılan taşla 2 polis başından yaralandı. Diyarbakır’da 2 gösterici, Siirt’te de 3 kişi gözaltına alındı. Batman’da da 10 Haziran’a kadar eylem yasağı getirildi.

ÖZEL’DEN TEPKİ: REDDEDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari Belediyesi’ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz” dedi. Özel şöyle devam etti: “Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız.”

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BAKANLIK KARARI OKUNDU

Polisin belediyede yaptığı aramaların tamamlanmasının ardından kurum çalışanlarının içeri girmesine izin verildi. Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının ise binaya girmelerine izin verilmedi. Bir emniyet görevlisi bina çevresinde bulunan parti yöneticilerine İçişleri Bakanlığı’nın kararını paylaştı.