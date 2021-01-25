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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi bu kesti! Araçlara naylon, battaniye örtüldü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi bu kesti! Araçlara naylon, battaniye örtüldü
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu.

Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı. 

Hakkarinin Yüksekova ilçesi bu kesti Araçlara naylon, battaniye örtüldü

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