MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
GeriGündem Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Abone Olgoogle-news

Hakkari’nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Karla birlikte Sümbül Dağı'nın zirveleri kısmen beyaza büründü.

Kent merkezinde 2 gün boyunca etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Yağan ilk karla birlikte, Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirveleri kısmen beyaza büründü. Ekim aylarında kar yağışına alışkın olduklarını belirten esnaf İdris Kaya, yılın sadece 4 ayında sıcak yaz ayları yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Hakkarililer kış aylarında yağan 1,5 metrelik kara alışkındır. Dışardan gelen vatandaşlar kış aylarında yağan 1,5- 2 metrelik kara şaşırıyorlar. Biz yılın 8 ayını soğuk hava ile geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekim ayının ilk kar da yağdı'' dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle