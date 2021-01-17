Hakkâri’den Kanada’ya şampiyon

Hakkâri'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek dünya şampiyonu oldu.

Şehit Selahattin İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Velieceoğlu, birçok ülkeden katılan 2 bin 557 öğrenci arasında birinci gelerek ailesini ve Hakkârilileri gururlandırdı.

Dünya birincisi olan Yusuf Eymen Velieceoğlu, öğretmeni ve ailesinin desteği ile bu başarıyı yakaladığını belirterek, “Öğretmenim bir sınav olduğunu söyledi. Babama sordum ve sınava girdim. Bütün soruları doğru cevapladım. Bu yüzden dünya birincisi oldum. Çok mutluyum. Öğretmenimi, annemi ve babamı çok seviyorum” dedi. Orhan Velieceoğlu, matematikte dünya şampiyonu olan oğlu ile gurur duyduğunu belirtti.



‘SATRANÇ OYNARDIK’

Yusuf Eymen’in öğretmeni Recep Sevmiş de “Yusuf Eymen 4 yaşında okumaya geçen bir öğrenci. Boş zamanlarda Yusuf’u okula çağırıyordum. Beraber test çözüp okumayı geliştirdik. Satranç ve zekâ oyunları oynadık. Yusuf’taki zekâyı gördüm. 2 bin 557 öğrencinin katıldığı sınavda birinci oldu. Bunun için önce öğrencimi sonra ailesini tebrik ediyorum. Hakkâri’nin gururu oldu” diye konuştu.