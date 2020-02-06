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Olçay DÜZGÜN/DHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:19,Son Güncelleme:/

Hakkari’den acı haber

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Hakkari’den acı haber

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde dün saat 14.00 sıralarında el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28) yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Çelik’in acı haberi, Kayseri’nin Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Çelik’in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Çelik, bugün Develi’de öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi’nde toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehide Allah’tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

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