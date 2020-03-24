Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:22,
Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.
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