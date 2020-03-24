MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
GeriGündem Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle