×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Esendere#Mehmet Nuri Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 12:18

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 Temmuz’da açılışını gerçekleştirdiği Esendere Halk Kütüphanesine ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı, İran sınırındaki Esendere beldesinde bulunan kütüphanenin kısa sürede çocukların ve gençlerin en çok uğradığı yerlerden biri haline geldiğini belirtti.

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İran sınırındaki Esendere beldemize kazandırdığımız Halk Kütüphanemiz, kısa sürede sadece kitapların değil; umutların, dostlukların ve hayallerin de mekânı oldu.

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

Haberin Devamı

Çocuklarımızın ve gençlerimizin anlattıkları her şeyin özeti niteliğinde.15 bin kitaplık koleksiyonu, modern yapısı, internet ve çalışma salonlarıyla Esendere Halk Kütüphanesi, öğrencilerimizin kendilerini geliştirdikleri, hayallerini büyüttükleri bir merkez haline geldi. Burada artık sadece kitap okunmuyor; araştırmalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor, gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, gençlerimizin dile getirdiği umut dolu sözler, bizlere en büyük motivasyonu veriyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı, bilgiyle, kültürle ve gençliğin enerjisiyle yükselecek."

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

15 BİN KİTAPLIK KOLEKSİYONUYLA HİZMET VERİYOR

500 metrekare alana kurulan, 120 kişilik oturum alanına sahip ve 15 bin kitaplık raf kapasitesi bulunan Esendere Halk Kütüphanesi; çalışma salonları, internet erişim alanı, çocuk bölümü, ödünç hizmetleri ve konferans salonu ile bölgenin en donanımlı kütüphanelerinden biri oldu.
Öğrenciler, kütüphane sayesinde ferah ve sessiz bir ortamda ders çalışabilme, kaynaklara erişme, bilgisayar üzerinden araştırma yapma imkânı buluyor.

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

Haberin Devamı

Ayrıca film gösterimleri, satranç alanı ve çeşitli sosyal etkinliklerle kütüphane, belde gençliğinin merkezine dönüşmüş durumda.

Hakkari’deki kütüphane gençlerin uğrak yeri oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Esendere#Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!