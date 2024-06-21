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Hakkari'deki dehşet! Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezen'i ziyarete gelmiş

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#Hakkari#Yüksekova#Fatma Nur Bezen
Hakkarideki dehşet Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezeni ziyarete gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 14:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun’un bir gün önce Bezen’i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

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Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

Hakkarideki dehşet Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezeni ziyarete gelmiş

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

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1 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMEK İÇİN GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Hakkarideki dehşet Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezeni ziyarete gelmiş

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#Hakkari#Yüksekova#Fatma Nur Bezen

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