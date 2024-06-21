Hakkari'deki dehşet! Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezen'i ziyarete gelmiş

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Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.

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Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

1 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMEK İÇİN GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.