Hakkari'deki dehşet! Silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı... Erkek arkadaşı, bir gün önce Fatma Nur Bezen'i ziyarete gelmiş

Güncelleme Tarihi:
Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi.
1 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMEK İÇİN GELMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.