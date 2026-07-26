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Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu

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#Aşağıolukbaşı Köyü#Yılan#Özmen Ailesi
Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 12:57

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir süredir evlerinin çeşitli yerlerinde çıkan yılanlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan Özmen ailesi, yetkililerden destek istedi. Korkudan geceleri uyuyamadıklarını ve bazı hayvanlarının telef olduğunu söyleyen aile sakinleri, uzman ekiplerin evde ilaçlama ve inceleme yapmasını talep etti.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir eve giren yılanlar, Özmen ailesinin hayatını kabusa çevirdi.

Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu

 

DESTEK TALEP ETTİLER

Köyde ikamet eden Özmen ailesi, uzun süredir konutlarının muhtelif noktalarında ortaya çıkan yılanlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Kendi imkanlarıyla yürüttükleri mücadeleden sonuç alamayan aile bireyleri, durumu yetkili mercilere bildirerek destek talep etti.

Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu

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“BÜYÜK KORKU DUYUYORUZ”

Aile sakinlerinden Caner Özmen, evdeki yılan varlığı nedeniyle günlük hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini söyledi. Kendi evlerine girmekte dahi endişe duyduklarını dile getiren Özmen, "Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi; bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız" dedi.

Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu

İLAÇLAMA VE TEKNİK İNCELEME İSTEĞİ

Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirten Özmen, uzman ekiplerce bölgede ilaçlama ve teknik inceleme yapılmasını beklediklerini aktardı.

Köy sakinleri de özellikle çocukların güvenliği açısından durumun risk teşkil ettiğine dikkati çekerek, yetkili kurumların adrese yönlendirilecek ekipler vasıtasıyla yılanlara karşı kapsamlı bir çalışma başlatmasını istedi.

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Hakkari’deki Aşağıolukbaşı köyünde yılan istilası: Özmen ailesi kendi evine adım atamaz oldu

Bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel şartlardan mı yoksa yapının fiziki mimarisinden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.

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#Aşağıolukbaşı Köyü#Yılan#Özmen Ailesi

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