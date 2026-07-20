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Hakkari'de zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu

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#Yüksel Işık#Cilo Sat Dağları#Ölüm
Hakkaride zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:05

Cilo Sat Dağları'nda 5 gün önce kaybolan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. İniş sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 200 metre sürüklendiği ve ipinde asılı kaldığı belirlenen dağcının naaşını tahliye çalışmaları devam ediyor.

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Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Hakkaride zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu

65 KİŞİLİK EKİPLE 5 GÜN BOYUNCA ARANDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen 5 gün boyunca arama çalışması yürüttü. Arama faaliyetlerine 65 personel ve gönüllü ile 2 insansız hava aracı (İHA), 5 dron ve 14 araç katıldı.

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Hakkaride zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu

Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da katıldığı çalışmalarda dün öğle saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu.

Hakkaride zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu

Yüksel Işık 

DRON GÖRÜNTÜLERİ DÜŞÜŞÜN İZLERİNİ ORTAYA KOYDU

Kurtarma ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, Yüksel Işık'ın yaklaşık 3 bin 900 rakımdaki Süppa Dürek Dağı'ndan iple buz kütleleri üzerinden inişe geçtiği sırada dengesini kaybederek yuvarlandığı, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı görüldü. Asılı kalan Işık’ın cenazenin, bulunduğu noktadan alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yüksel Işık'ın cenazesinin işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

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Hakkaride zirve tırmanışı yapan dağcıdan acı haber: Cenazesi ipte asılı bulundu

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#Yüksel Işık#Cilo Sat Dağları#Ölüm

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