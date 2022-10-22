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Hakkari'de zırhlı araca saldıran 3 terörist yakalandı

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#Hakkari#PKK#Terörist
Hakkaride zırhlı araca saldıran 3 terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 13:50

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkari Yüksekova'da devriye görevi yürüten zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı" denildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gece saatlerinde devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Saldırganların Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak takviye unsurlar gönderildi. 

Hakkaride zırhlı araca saldıran 3 terörist yakalandı

‘Teslim ol’ çağrısı yapılan teröristler kaçmaya çalışınca operasyon düzenlendi. 'Sorej' kod adlı Hüseyin Ş. ile Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabanca ile yakalandı. İkametlerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Teröristlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

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#Hakkari#PKK#Terörist

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