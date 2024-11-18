×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Hindi#Yılbaşı
Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 09:55

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış (40), yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı düşündüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında

Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti. Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım.

Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında

Haberin Devamı

Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu. 

Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında

Hakkarili çiftçi yeni yıl öncesi satışa çıkardı: Her biri 3 ila 4 bin lira arasında

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Hindi#Yılbaşı

BAKMADAN GEÇME!