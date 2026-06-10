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Hakkari'de operasyon: 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Hakkari#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 14:14

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda; toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari'de Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından JİHA (Jandarma İHA) destekli düzenlenen operasyonlarda; 140 kg Eroin olmak üzere toplam 626 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 140 kg Eroin, 443 kg Esrar, 1 kg Afyon Sakızı, 3 kg Morfin, 39 kg Asit Anhidrit (Ham Madde) maddesi ele geçirildi.

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Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Uyuşturucu Operasyonu#Hakkari#Tutuklama

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