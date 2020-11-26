Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin Armutlu ve Çukurca ilçesine bağlı Kavaklı bölgeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım-2 Kavaklı' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, 5 EYP yapımında kullanılan pil bloku, akım ölçer, büyük hilti, anahtar takımı, 250 mililitre 12 çakmak gazı, 2 mavi jelikan bidon, termal şemsiye, 36 çakmak, uyku tulumu, çadır, panço, akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.