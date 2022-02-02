Hakkari'de son 1 haftada 20 gebe koyun öldü! Zehirlenme şüphesi

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İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyü Ericik mezrasında çiftçilik yapan Mahmut Ayhan'a ait 20 gebe koyun son bir hafta içinde öldü. Büyük üzüntü duyduklarını belirten Ayhan, "Hayvanlarımız hastalandıktan sonra verdiğimiz ilaçlara da cevap vermiyor. Her yıl verdiğimiz yemlerden veriyoruz. Zehirlenme olsa hepsi birlikte ölecekti. Hayvanda ishal ve titreme meydana geliyor. Bu hastalıktan dolayı 20 koyunum öldü. Şimdi ise ölümleri engellemek için ağıla soba kurdum ve sabah akşam soba yakıyorum" dedi.



İlçeye bağlı Beşbulak köyünde de geçen haftalarda 26 koyun ölmüştü. Hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı.