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AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 18:35 | Son Güncelleme:

Hakkari'de sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Hakkari'de sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 585 personelle gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonunda tespit edilen sığınaklarda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamada, dün Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 585 personelden oluşan 39 timle "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, operasyon birlikleri ve araçlarına eylem amacıyla gizlenmiş 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7 şarjör, kanas eskin nişancı tüfeği şarjörü, 170 doçka mühimmatı, 85 uçaksavar mühimmatı, 3 sim kartsız cep telefonu, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, 2 küçük tüp, jeneratör, 4 uyku tulumu, termal şemsiye, 2 sedye, 2 el yapımı patlayıcı kablosu, yağmurluk, çadır, 2 uydu alıcısı, telsiz, poster ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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