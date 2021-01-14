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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi

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Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar mühimmatı ve roketatar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 136 adet 14,5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 video kamera ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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