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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Hakkari#PKK#Operasyon
Hakkaride PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 22:00

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 17 Kasım 2022 Perşembe günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet KPWT (Doçka) uçaksavar silahı ve sehpası, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet el bombası, 14 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet RPG-7 silahı dürbünü, 1 adet Kanas silahı dürbünü, 129 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, 126 adet 12,7 mm mühimmat 392 adet 7,62 mm mühimmat, 31 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde patlayıcı madde, 10 adet el telsizi, 2 adet jeneratör tespit edilerek ele geçirildi" denildi.

 

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#Hakkari#PKK#Operasyon

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