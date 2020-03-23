Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi

Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalık alana gizlenmiş, dolu halde 1 adet stinger füzesi, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 fişek, 119 bixi fişeği, el bombası ile 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.