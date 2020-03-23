MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi
GeriGündem Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:10,Son Güncelleme:/

Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de PKK'nın füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi.

Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalık alana gizlenmiş, dolu halde 1 adet stinger füzesi, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 fişek, 119 bixi fişeği, el bombası ile 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle