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Hakkari'de PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

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#Hakkari#PKK Operasyonu#Terör Operasyonu
Hakkaride PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 23:25

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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#Hakkari#PKK Operasyonu#Terör Operasyonu

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