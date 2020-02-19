Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 14:42,
Hakkari'de PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.
Derecik'e bağlı Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve el telsizi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.
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