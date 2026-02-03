×
Gündem Haberleri

Hakkari'de panik anları! Kaya parçası duvarı delip yatak odasına girdi

#Hakkari#Kaya Parçası #Tahliye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 10:03

Hakkari’de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya barçaları, yuvarlanıp Yusuf Dayan’a ait eve çarptı. Evin arka duvarında büyük hasar oluşurken, kaya parçalarından biri yatak odasının duvarını deldi. Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine adrese AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kaya düşme riskine karşı evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çekti. AFAD ve itfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaptı.

Olayda evde ciddi hasar oluştu.

