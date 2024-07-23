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Hakkari'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Hakkari#Yüksekova#Kaza
Hakkaride otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 19:14

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atıp metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Hasan (55) ve eşi Keşi Bala (50) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 16,30'da Yüksekova-Esendere karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kısıklı Köyü kavşağında meydana geldi. Esendere Beldesinden Yüksekova istikametine giden Hasan Bala yönetimindeki 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Bala ve eşi Keşi Bala olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırıldı. 

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#Hakkari#Yüksekova#Kaza

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