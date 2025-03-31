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Hakkari'de otomobil, elektrik direğine çarptı! 17 yaşındaki Arda hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası
Hakkaride otomobil, elektrik direğine çarptı 17 yaşındaki Arda hayatını kaybetti, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 11:57

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 17 yaşındaki Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

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#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası

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