Hakkari'de operasyonda 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 09:36

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G.'nin adreslerinde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı aldı. İhbarla her iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ile 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfek, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda C.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

