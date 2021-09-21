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Hakkari'de mühimmat ele geçirildi

#Hakkari#Operasyon#Mühimmat
Hakkaride mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-10 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün tespit edilen sığınakta, 4 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği gövdesi, bu silaha ait 93 mühimmat ve 18 şarjör, 24 uçaksavar mühimmatı, doçka mühimmatı, 7 biksi mühimmatı, dürbün, jeneratör, 16 hilti ucu, balta, kazma, kerpeten, testere, 2 kütüklük, 4 top kablo ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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#Hakkari#Operasyon#Mühimmat