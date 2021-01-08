Hakkari'de mobilya atölyesinde yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) bulunan marangoz atölyesinde çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile atölyedeki yangın yaklaşık, 30 dakikada söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında, atölyedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.



Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



İŞGEM'de gece bekçisi olarak görev yapan İdris Erat, "Nöbet kulübesinde görevimi yaparken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda marangoz atölyesinin yandığını gördüm. Hemen ekiplere haber verdim. Camları kırıp içeri girmeye çalıştık. Ama dumandan dolayı giremedik. İtfaiye gelinceye kadar elimizden bir şey gelmedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ama içindeki malzemeler hepsi yandı. Gece olduğu için can kaybı yaşanmadı" dedi.



Atölye sahibi Erhan Akmaz ise iş yerindeki bütün malzemelerin yandığını, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.