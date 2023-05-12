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Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve yönetimi, AK Parti'ye katıldı

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#Memleket Partisi#Hakkari#AK Parti
Hakkaride Memleket Partisi İl Başkanı ve yönetimi, AK Partiye katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 17:44

Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye katıldı. Samioğlu 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Samioğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Samioğlu beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte AK Parti seçim bürosuna geçti. Samioğlu'nu burada, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Çukurca Belediye  Ensar Dündar ve Hakkari Milletvekili Adayı Dr. Hikmet Yaşar ile partililer karşıladı. Genel Başkan İnce'nin adaylıktan çekilmesinden bir hafta önce AK Parti yönetimi ile temasları olduğunu belirten Samioğlu, yaptığı açıklamada Genel Başkanları Muharrem İnce'ye yapılanları da kabul etmediklerini ifade etti.

Hakkaride Memleket Partisi İl Başkanı ve yönetimi, AK Partiye katıldı



'DOĞRU ADRESE GELDİLER'

Parti olarak il ve ilçe yönetimi ile birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını kaydeden Samioğlu, ''Seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alamaya karar verdik. Partimizden bugün itibari ile istifa ettik. Memleket Partisi Hakkari İl Örgütünü feshettik. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi. 

Törende konuşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ise seçimlere kısa süre kalırken Memleket Partisi İl Başkanı, il, ilçe teşkilatlarının memleket ve ülke için doğru adrese geldiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardında AK Parti'ye katılan Samioğlu ve yönetimine İl Başkanı Kaya ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, tarafından rozet takıldı.

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#Memleket Partisi#Hakkari#AK Parti

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