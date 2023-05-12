Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve yönetimi, AK Parti'ye katıldı

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Samioğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Samioğlu beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte AK Parti seçim bürosuna geçti. Samioğlu'nu burada, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Çukurca Belediye Ensar Dündar ve Hakkari Milletvekili Adayı Dr. Hikmet Yaşar ile partililer karşıladı. Genel Başkan İnce'nin adaylıktan çekilmesinden bir hafta önce AK Parti yönetimi ile temasları olduğunu belirten Samioğlu, yaptığı açıklamada Genel Başkanları Muharrem İnce'ye yapılanları da kabul etmediklerini ifade etti.