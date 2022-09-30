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Hakkari'de mağarada 3 terörist cesedi bulundu

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#Hakkari
Hakkaride mağarada 3 terörist cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 16:19

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'de teröristlerce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, 3 teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

 

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi.

Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi. Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#Hakkari

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