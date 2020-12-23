Hakkari'de kumar operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, il merkezindeki bir adreste kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 109 adet iskambil kağıdı, 4 bin 600 dolar ve 2 bin 110 TL para ele geçirilirken, iş yeri sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. 7 kişiye de 'Kumar oynamak' suçundan toplam 8 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreste 10 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmak suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 31 bin 500 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.