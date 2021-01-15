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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu

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Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
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HAKKARİ'nin kırsal kesimleri ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yüksekova merkezdeki kar kalınlığı, 30 santimetreyi buldu. Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 96 köy ile 193 mezranın yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkaride köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Hakkari'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dünden itibaren düşmeye başladı, ardından da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışıyla özellikle Yüksekova ilçesi, beyaza büründü. Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezindeki kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Araçlar ve evler, kara gömülürken, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Hakkari kırsalında ise 21 köy ile 47 mezranın yolu ulaşıma kapandı.  

Yüksekova merkezdeki yoğun kar nedeniyle sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy ve mezra yollarını, belediye ekipleri ise Yüksekova ilçesindeki cadde ve sokakları kardan temizlemek için çalışma yapıyor.

 

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