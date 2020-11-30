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Haber Giriş: 30.11.2020 - 01:59 | Son Güncelleme:

Son dakika depremler: Hakkari'de korkutan deprem

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Son dakika depremler: Hakkari'de korkutan deprem
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Son dakika deprem... Hakkari’de merkez üssü Ördekli köyünde gece yarısı saat 00:56’da yerin 8.78 kilometre altında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kent merkezinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre Hakkari’nin Ördekli köyünde gece yarısı saat 00:56’da yerin 8.78 kilometre altında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem korku ve paniğe neden olurken, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Köy muhtarı Necmettin Yalçın, depremin köyde herkesin uyuduğu saatte meydana geldiğini ifade ederek, deprem şiddetiyle uyanan köy sakinlerinin iyi olduğunu ve herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.


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