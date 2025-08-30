×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de korkunç kazada 4 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Trafik Kazası#Can Kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 15:28

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkaride korkunç kazada 4 can kaybı, 2 yaralı

Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü ilerlemesini sağlıyor.

Gözden KaçmasınDenizlide şoke eden olay Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı... İfadesi ortaya çıktıDenizli'de şoke eden olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı... İfadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Trafik Kazası#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!