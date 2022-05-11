Hakkari'de korkunç kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza gece yarısı otogar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari’de öğle saatlerinde bariyerlere çarparak trafik kazası yapan yakınlarını ziyarete geldikten sonra tekrardan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine gitmek üzere yola çıkan 30 AE 320 plakalı minibüs ile Kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuruna ait 73 ALL 111 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.