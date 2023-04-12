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Hakkari'de korkunç kaza: 3 ölü, 7 yaralı

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#Hakkari#Van#Yüksekova
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 19:07

Hakkari - Van karayolunda yolcu otobüsünün karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Hakkari#Van#Yüksekova

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