MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı
GeriGündem Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle