Hakkari'de karantina kuralları uymayan 18 kişi yurtlara yerleştirildi

Hakkari'de koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için sağlık görevlilerince karantinada olmaları istenen ancak tüm uyarılara rağmen sokağa çıkarak kuralları ihlal eden 18 kişi, sağlık ekiplerinin ve polisinin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan 18 kişi Merzan Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hazırlanan karantina odalarına yerleştirildi. Karantina sürelerince yurtlar kalanlar için yapılan bütün masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar karşısında Hakkari'de tedbirlerin arttığını söyleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve uyarılara rağmen karantina kurallarına uymayıp sokağa çıkan 18 kişinin yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Polis ekipleri ise, yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.