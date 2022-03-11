Hakkari'de kar yağışı: Okullar tatil edildi, 84 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 6 köy ile 25 mezra, Yüksekova ilçesinde de 14 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Hakkari Valiliği de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.