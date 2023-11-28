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Hakkari'de kar nedeniyle yol kapandı: Araçları kara saplanan 30 kişi mahsur

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#Hakkari#Kar Yağışı#Yolcu Minibüsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 12:11

Hakkari'de 3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

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Hakkari'de dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 1 otomobil ile 3 yolcu minibüsü Hakkari- Durankaya yolunun 10'nuncu kilometresindeki 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde kara saplandı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 4 araçtaki toplam 30 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Hakkari Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

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#Hakkari#Kar Yağışı#Yolcu Minibüsü

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