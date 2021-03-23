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HaberlerGündem HaberleriHakkari'de kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
GeriGündem Hakkari'de kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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HAKKARİ (AA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Hakkari'de kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Hakkari'de kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

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