Hakkari'de kadınlar maç yaptı, erkek taraftarlar birbirine girdi

#Hakkari#Kadın Futbolu#Amed Sportif Faaliyetler
Eylül 21, 2025 18:03

Kadınlar Süper Ligi'nde ilk haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Şemdinli İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Amed Sportif Faaliyetler lehine tezahüratta bulunan bir grup Şemdinlili taraftar ile Yüksekova Spor taraftarları arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kadınlar Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle, maç Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynandı.

Hakem Ersin Yıldız'ın yönettiği maçı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Amedspor Kulüp Başkanı Semra Arslan, Navşar Spor Kulübü Başkanı Basri Alkan ve taraftarlar izledi.

Ev sahibi ekip maça hızlı başlarken 18’inci dakikada Mariem Houij’in golüyle öne geçti. Konuk ekip bu gole 41’inci dakikada tecrübeli futbolcusu Öznur Taş’ın golüyle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ BİTİMİNDE TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Şemdinlili bir grup taraftar, konuk Amed Sportif Faaliyetler lehine tezahüratlarda bulununca Yüksekova Sporlu taraftarlarla arbede yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

