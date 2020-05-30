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DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

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Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda, iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri ile yaralı askere acil şifa dilekleri iletildi. 

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