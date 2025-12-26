×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#AFAD#UMKE
Hakkaride hafif ticari araç Zap Suyuna yuvarlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 02:34

Hakkari''de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Suden Ezgi Değirmenci (23), ekipler tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Değirmenci’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Bölgeye giden ekipler, kadın sürücüyü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine su kenarında yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sürücünün yalnız olduğu belirlenirken, kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#AFAD#UMKE

BAKMADAN GEÇME!