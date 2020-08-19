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Hürriyet
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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

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Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu
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HAKKARİ'de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. 

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

Polis kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Hakkaride gölette kadın cesedi bulundu

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