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Hakkari'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonu çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki 27 ACD 802 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki 06 ST 6436 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı.

Hakkaride feci kaza Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hakkaride feci kaza Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

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Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakkaride feci kaza Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası

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