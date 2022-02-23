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Hakkari'de emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet

#Hakkari#Emniyet Müdürlüğü#Polis
Hakkaride emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit ettikten sonra yaralı olarak yakalanan ve tedavisinin ardından tutuklanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu (, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı.

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Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, aynı şubeden meslektaşı kadın komiser yardımcısıyla yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesiyle Çevik Kuvvet'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu’yu uyardı. 13 Temmuz 2021'de Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak için, polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüştü. Konuşma sonrası gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı.

Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, ardından polisevine döndü. Çulcu, hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Cevher’i başından ve omzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher ise şehit oldu. Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp gözaltına alınan polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Çulcu, 14 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DURUŞMAYA KATILDI

Hakkari 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Çulcu'nun yargılanmasına bugün devam edildi. 4'üncü duruşmaya Çulcu, avukatı ve yakınları katıldı, şehit emniyet müdür yardımcısı Hasan Cevher'in eşi de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı. Duruşmada yapılan savunmalardan sonra mahkeme heyeti, sanık Nasuh Çulcu'ya, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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#Hakkari#Emniyet Müdürlüğü#Polis

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