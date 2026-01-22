×
Hakkari'de düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 13:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari’de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kg uyuşturucu madde ele geçirdik!

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden, "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla, Yüksekova kırsalında;

771 kg Skunk, 10.5 kg Eroin, 78.5 kg Metamfetamin olmak üzere toplam 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkaride düzenlenen operasyonda 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.

Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim."

